TDKADR Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die technische Analyse der Tdk-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage derzeit bei 5490,4 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 6488 JPY weicht somit um +18,17 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, liegt dieser bei 6391,92 JPY. Somit befindet sich der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe (+1,5 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Tdk-Aktie. Unterm Strich erhält die Tdk-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf Basis dieses Wertes ist Tdk mit einem KGV von 31,25 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt "Elektronische Geräte und Komponenten" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 41,18, was einen Abstand von 24 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) aus der technischen Analyse gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tdk-Aktie beträgt aktuell 72, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und führte zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Tdk-Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Tdk wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt an acht Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt vier Tagen. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Tdk insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.