TDKADR Aktie: Einfach nur Spitze!

Die TDK-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5392,8 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 6655 JPY, was einem Unterschied von +23,41 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6180,24 JPY zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine positive Tendenz von +7,68 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die TDK-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für TDK liegt bei 39,94 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 42,91 keine überkaufte oder überverkaufte Situation und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit wird TDK für den RSI insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem Wert von 27,63 ist TDK im Vergleich zum Branchenmittel von 41,35 deutlich günstiger bewertet und wird daher als unterbewertet eingestuft. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die TDK-Aktie waren in den letzten Wochen positiv. Die Zunahme positiver Kommentare in den sozialen Medien und das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigen eine steigende Aufmerksamkeit für das Unternehmen. Aufgrund dieser positiven Signale erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird die TDK-Aktie aufgrund der charttechnischen Analyse, des RSI, des KGV und des positiven Sentiments mit einem "Gut"-Rating bewertet.