TDH Holdings-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die technische Analyse der Tdh Neutralings Inc-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 1,2 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,28 USD liegt, was einem Unterschied von +6,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,12 USD) wird mit einem Unterschied von +14,29 Prozent übertroffen. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tdh Neutralings Inc liegt bei 3,85 und führt zu einer Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 40,23 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf Basis des RSI.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Tdh Neutralings Inc, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch ein "Neutral"-Rating, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 4,15 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".