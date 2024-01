TDH Holdings Inc Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "Integrated Rail and Resources Acquisition Corp":

Die Tdh Neutralings Inc weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,08 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten Wochen konnte bei Tdh Neutralings Inc eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten führen zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht", während es in Bezug auf die Stärke der Diskussion als "Neutral" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Tdh Neutralings Inc daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Tdh Neutralings Inc. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Tdh Neutralings Inc auf 7- und auf 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 zeigt an, dass das Unternehmen überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass das Unternehmen weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen erhält das Tdh Neutralings Inc-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.