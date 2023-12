TDH Holdings Inc Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Tdh Neutralings Inc wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 8,95, was einem Abstand von 78 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,38 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tdh Neutralings Inc liegt bei 65,75, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Somit bekommt die Aktie eine Bewertung von "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 61, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie RSI daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Tdh Neutralings Inc gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine Diskussion in den sozialen Medien, in der überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen rund um Tdh Neutralings Inc diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Meinungen wird die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.