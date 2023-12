TDG Holding Co Ltd Aktie: Ein unsicheres Investment?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Tdg Neutralings Co Ltd als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 60,61, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 54,25 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -15,62 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 10,31 CNH mit dem aktuellen Kurs von 8,7 CNH vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so beträgt dieser aktuell 8,95 CNH, was einer Abweichung von -2,79 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Tdg Neutralings Co Ltd eine aktuelle Dividendenrendite von 0,53 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt von 0,49 Prozent wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Tdg Neutralings Co Ltd mit -15,72 Prozent mehr als 28 Prozent darunter. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete eine mittlere Rendite von 17,47 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Tdg Neutralings Co Ltd mit 33,19 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.