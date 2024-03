TDG Holding Co Ltd Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Tdg Neutralings Co Ltd liegt bei 35,71 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 31,52 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Tdg Neutralings Co Ltd mit 0,62 % etwas unter dem Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (1,18 %), was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Tdg Neutralings Co Ltd in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,55 % erzielt, während der Durchschnitt der Branche um -7,99 % gefallen ist. Dies bedeutet eine Underperformance von -21,56 % im Branchenvergleich und führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Tdg Neutralings Co Ltd ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,34 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.