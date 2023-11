TDG Holding Co Ltd Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Tdg Neutralings Co Ltd-Aktie hat gemäß der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 10,55 CNH, was einer Abweichung von -15,73 Prozent zum aktuellen Kurs von 8,89 CNH entspricht.

Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs von 9,06 CNH nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,88 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) für die Tdg Neutralings Co Ltd-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 67, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite beträgt 0,53 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten, 1,02). Die Redaktion vergibt deshalb eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Anleger-Stimmung bei Tdg Neutralings Co Ltd ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Demnach ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" für die Anleger-Stimmung.