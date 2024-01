TDG Holding Co Ltd Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "Legal & General Group":

Die Tdg Neutralings Co Ltd hat eine Dividende von 0,53 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (1,02 %) nur leicht niedriger ist. Die Differenz beträgt 0,49 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 38,48, was ähnlich dem Durchschnitt der Vergleichsbranche ist. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,72 Prozent erzielt, was 28,24 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite sogar um 34,63 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tdg Neutralings Co Ltd ist positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien und einer Fokussierung auf die positiven Themen rund um das Unternehmen. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt eine Gesamtbewertung von "Gut".