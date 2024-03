TDG Holding Co Ltd Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Derzeitige Dividendenrendite bei Tdg Neutralings Co Ltd

Investoren, die derzeit in die Aktie von Tdg Neutralings Co Ltd investieren, können eine Dividendenrendite von 0,62 % erzielen. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronische Geräte und Komponenten liegt der Ertrag damit um 0,55 Prozentpunkte niedriger. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Neutral" führt.

Aktienkurs im Branchenvergleich

Im vergangenen Jahr hat die Aktie eine Rendite von -29,55 Prozent erzielt, was 15,7 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die mittlere jährliche Rendite -8,21 Prozent, wobei Tdg Neutralings Co Ltd aktuell 21,34 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Fundamentale Bewertung

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tdg Neutralings Co Ltd beträgt 34, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als ähnlich angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Technische Analyse

Mit einem aktuellen Kurs von 8,17 CNH liegt die Tdg Neutralings Co Ltd derzeit +7,08 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -11,1 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" betrachtet.