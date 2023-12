TDG Holding Co Ltd Aktie: Immer mit der Ruhe

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Tdg Neutralings Co Ltd hat ein KGV von 38,48, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Tdg Neutralings Co Ltd liegt bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 61,34, was auf eine neutrale Position hindeutet. Insgesamt wird das Wertpapier in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien beeinflussen. Bei Tdg Neutralings Co Ltd wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Diskussionstiefe führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Tdg Neutralings Co Ltd in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,72 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der Branche um 17,32 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -33,04 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 28,19 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.