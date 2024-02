TDG Holding Co Ltd Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Für die Tdg Neutralings Co Ltd-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 28, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 59,56, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Tdg Neutralings Co Ltd beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,62 Prozent und liegt mit 0,13 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,49) für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Tdg Neutralings Co Ltd im vergangenen Jahr eine Rendite von -49,02 Prozent erzielt, was 30,96 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -13,42 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 35,6 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.