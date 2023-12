TDG Holding Co Ltd Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tdg Neutralings Co Ltd beträgt 38, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für "Elektronische Geräte und Komponenten" als neutral eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie von Tdg Neutralings Co Ltd eine Performance von -15,72 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 19,14 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -34,87 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die Rendite des "Informationstechnologie"-Sektors bei 13,48 Prozent, wobei Tdg Neutralings Co Ltd um 29,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tdg Neutralings Co Ltd liegt für die letzten 7 Tage bei 43, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 57,01 und bestätigt ebenfalls die neutrale Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Stimmung in den letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung jedoch zu positiven Themen verschoben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.