TDG Gold Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die aktuellen Aktienkurse können nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung auf den sozialen Plattformen eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde über Gold auf sozialen Plattformen ausgewertet und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Gold in den sozialen Medien diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Gold als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Gold liegt bei 54,55, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25-Wert beträgt 38,81, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Gold in den letzten Monaten nur eine geringe Aktivität im Netz aufweist. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtwert von "Schlecht" für Gold.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs von Gold bei 0,25 CAD liegt, was einer Entfernung von +8,7 Prozent vom GD200 (0,23 CAD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung über 50 Tage abbildet, liegt bei 0,21 CAD und weist einen Kursabstand von +19,05 Prozent auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird daher der Kurs der Gold-Aktie als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.