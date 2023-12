TDG Gold Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder im Kommunikationsfrequenz für die Aktie von Gold festgestellt werden, so die Analyse von Experten. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder einen Anstieg noch einen Rückgang an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Gold diskutiert. Als Resultat bewerten die Experten die Aktie mit einem "gut". Zusammenfassend ergibt sich somit eine "gute" Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Gold inzwischen 0,23 CAD erreicht, während der Kurs der Aktie selbst bei 0,26 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +13,04 Prozent, was zu einer Bewertung von "gut" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,19 CAD, was einer Distanz von +36,84 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "gut" führt. Somit wird insgesamt die Gesamtnote "gut" vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für die Gold aktuell 41,38, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 33, was auch als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "neutral".