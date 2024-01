TClarke Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Das Sentiment und der Buzz um Tclarke lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Analyse ergibt, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tclarke liegt der RSI7 aktuell bei 31,37 Punkten und der RSI25 bei 42,35 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Tclarke mit 132 GBP 5,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -1,45 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor liegt die Rendite von Tclarke im vergangenen Jahr 2,08 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 8,49 Prozent, und Tclarke liegt aktuell 1,08 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.