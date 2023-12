TClarke Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Tclarke hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,41 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt von 4,65 Prozent in der "Bauwesen"-Branche eine Outperformance von +2,76 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg von 5,33 Prozent im "Industrie"-Sektor lag Tclarke mit 2,08 Prozent darüber. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es war keine eindeutige Richtung zu erkennen. Allerdings gab es vermehrt negative Diskussionen über das Unternehmen Tclarke, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Tclarke mit einer Ausschüttung von 4,38 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,39 %. Dies führt zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt der Tclarke-Aktie bei 134,34 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 127,25 GBP deutlich darunter liegt (-5,28 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 124,87 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+1,91 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird Tclarke basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

