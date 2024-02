TC Unterhaltungselektronik Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monat keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat die Tc Unterhaltungselektronik-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 75,86 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite um 80,5 Prozent unter dem Durchschnitt. Somit erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Tc Unterhaltungselektronik-Aktie mit einem Wert von 5,91 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 30. Dies führt zu einer Bewertung als "günstig" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Tc Unterhaltungselektronik-Aktie sowohl im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend erhält die Tc Unterhaltungselektronik-Aktie in den Bereichen Sentiment, Branchenvergleich, Fundamentaldaten und technische Analyse "Neutral", "Schlecht", "Gut" und "Schlecht"-Ratings.