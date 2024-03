TC Unterhaltungselektronik Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Anlegerstimmung für Tc Unterhaltungselektronik war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab keine besonders positiven oder negativen Reaktionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Tc Unterhaltungselektronik daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Tc Unterhaltungselektronik in den letzten 12 Monaten eine Performance von -71,43 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -3,05 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -68,38 Prozent für Tc Unterhaltungselektronik darstellt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Tc Unterhaltungselektronik mit -2,76 Prozent deutlich darunter, nämlich um 68,67 Prozent. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Analysen zeigt sich, dass die Aktie von Tc Unterhaltungselektronik mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,91 aktuell um 79 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche (28,59). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einem "Gut"-Rating aus fundamentaler Sicht.

Im Bereich der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Tc Unterhaltungselektronik-Aktie aktuell bei 0,19 EUR verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,1 EUR liegt, ergibt sich ein Abstand von -47,37 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt der Kurs mit 0,12 EUR um -16,67 Prozent darunter. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating aus technischer Sicht.