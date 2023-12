TC Energy Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Tc Energy ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger hauptsächlich auf positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte. Eine tiefgreifende und automatische Analyse der Kommunikation ergab jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Fokus standen.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Tc Energy derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 51,34 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie (51,76 CAD) um +0,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +2,92 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Betrachtet man die Analysteneinschätzungen, so wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 Bewertungen für die Tc Energy-Aktie abgegeben. Davon fielen 4 Bewertungen positiv und 3 neutral aus, während keine negative Bewertung vorlag. Zusammengefasst ergibt sich ein "Gut"-Rating. Für den zurückliegenden Monat liegen 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Empfehlungen vor, was kurzfristig zu einer "Neutral"-Einstufung aus institutioneller Sicht führt. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, liegt bei 57,71 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 11,5 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war höher als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tc Energy-Aktie also ein "Gut"-Rating basierend auf dem Anleger-Sentiment und dem Buzz.