TC Energy Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Maßstab, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Tc Energy liegt der RSI-Wert derzeit bei 23,68, was auf eine Überverkauft-Einstufung hinweist. Wenn man den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), erhält die Aktie einen Wert von 48, was darauf hindeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Gut" im Hinblick auf den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Tc Energy in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Daher wird Tc Energy in diesem Bereich mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tc Energy derzeit bei 51,03 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 53,32 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" in Bezug auf die Distanz zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 52,34 CAD, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

Die Einstufungen von Analysten aus Research-Abteilungen für die Aktie der Tc Energy in den letzten zwölf Monaten zeigen, dass 5 Einstufungen als "Gut", 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet wurden. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". In den letzten Monatsevaluierungen wurden 1 Analysten die Aktie als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 58,2 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 9,15 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut" auf Basis der Analystenbewertungen.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen eine positive Einschätzung für die Aktie der Tc Energy.