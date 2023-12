TC Energy Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Technische Analyse der Tc Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 51,4 CAD liegt. Damit ist der letzte Schlusskurs von 52,55 CAD nur um 2,24 Prozent höher, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei einer Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 49,72 CAD, was einer Steigerung um 5,69 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Dadurch ergibt sich eine positive Bewertung für die kurzfristige Analyse.

Langfristig betrachtet, schätzen Analysten die Tc Energy-Aktie als positiv ein: Von insgesamt 18 Analysten bewerten 4 die Aktie positiv, 3 neutral und keiner negativ. Für den letzten Monat liegen 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 57,71 CAD, was einer positiven Einschätzung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zur Tc Energy-Aktie erhöht war, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher positiv bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, mit 11 positiven und 2 negativen Tagen in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Allerdings zeigen die Optimierungsprogramme mehrere Verkaufssignale, was zu einer negativen Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält die Tc Energy-Aktie eine positive Einschätzung basierend auf der Anlegerstimmung.