TC EnergyPrefries 9 Aktie: Der nächste große Wurf!

Das Sentiment und der Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Tc Energy eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was sich vor allem in der Häufigkeit der Wortbeiträge widerspiegelt. Daher wird Tc Energy für diesen Faktor als "Gut" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt bedeutet dies eine "Gut"-Wertung für Tc Energy.

Analystenbewertung: Analysten schätzen die Aktie von Tc Energy langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 4 als Gut, 3 als Neutral und 0 als Schlecht bewertet. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei es zu 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen kam. Somit ergibt sich auf kurzfristiger Betrachtungsbasis eine Gesamteinschätzung von "Neutral". Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 57,71 CAD, was einer Erwartung von 9,83 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tc Energy eingestellt waren. Es gab 11 positive und zwei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Grundlage unserer Stimmungsanalyse erhält Tc Energy daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Tc Energy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Tc Energy-Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der Schlusskurs darüber liegt und somit eine "Gut"-Bewertung für Tc Energy ergibt. Insgesamt wird die Tc Energy-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.