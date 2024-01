TC EnergyPrefries 9 Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "TC Energy Corp.":

Die technische Analyse der Tc Energy-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 51,34 CAD, während der aktuelle Kurs bei 51,76 CAD liegt, was einer Abweichung von +0,82 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 50,29 CAD zeigt eine Abweichung von +2,92 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 57,28 und der RSI25 bei 44,83, was in beiden Fällen zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analysten bewerten die Tc Energy-Aktie langfristig als "Gut", während die Bewertungen in Reports aus jüngerer Zeit durchschnittlich als "Neutral" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 57,71 CAD, was einer Erwartung von 11,5 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger oder in der Diskussionsintensität. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Insgesamt erhält die Tc Energy-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung und des Sentiments.