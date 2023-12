TC EnergyPrefries 9 Aktie: Grund zur Sorge?

Die Stimmung unter den Anlegern von Tc Energy ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Beiträgen der letzten zwei Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Dabei wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer allgemeinen Einschätzung von "Gut" führt. Diese Analyse wurde zudem um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien erweitert, wobei 6 schlechte und 0 gute Signale identifiziert wurden. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht" Empfehlung auf dieser Basis, obwohl die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Tc Energy-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie laut den Studien des vergangenen Monats als "Neutral", wobei ein durchschnittliches Kursziel von 57,75 CAD prognostiziert wird. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von 10,32 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält Tc Energy insgesamt ein "Neutral"-Rating auf dieser Basis.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gegeben hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bezüglich der Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch weniger stark beachtet als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tc Energy-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf dieser Basis.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf zu erfassen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI-Wert für Tc Energy aktuell bei 31,47, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 32, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit auf dieser Basis ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Tc Energy-Aktie.