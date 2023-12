TC EnergyPrefries 9 Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "TC Energy Corp.":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Tc Energy-Aktie stattgefunden. Von diesen Bewertungen waren 4 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft worden. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Tc Energy-Aktie. Im vergangenen Monat gab es keine "Gut"-Empfehlungen, eine "Neutral"-Empfehlung und keine "Schlecht"-Empfehlungen. Daher wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral" eingestuft. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten für die Aktie beträgt 57,71 CAD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 11,5 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 51,76 CAD. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Aktienkurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle RSI-Wert der Tc Energy liegt bei 57,28, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus ergibt sich insgesamt eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tc Energy besonders positiv diskutiert, und an 12 Tagen überwog die positive Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls vor allem positive Themen in den Diskussionen präsent. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung gegeben, obwohl automatische Analysen ergeben haben, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die aktuelle Einstufung der Tc Energy als "Neutral" zu betrachten. Der 200-Tage-Durchschnittskurs liegt bei 51,34 CAD, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs der Aktie (51,76 CAD) um +0,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 50,29 CAD, was einer Abweichung von +2,92 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies der Gesamteinstufung als "Neutral".