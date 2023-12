TC EnergyPrefries 9 Aktie: Es gibt was neues!

Die technische Analyse der Tc Energy-Aktie zeigt, dass sich das Unternehmen in einem neutralen bis guten Zustand befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 51,44 CAD, was nur geringfügig unter dem aktuellen Schlusskurs von 52 CAD (+1,09 Prozent) liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 49,48 CAD, was über dem Schlusskurs liegt (+5,09 Prozent), was zu einer guten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da der 7-Tage-RSI bei 39,66 Punkten liegt und der 25-Tage-RSI bei 33,33, was auf keine überkauften oder überverkauften Zustände hinweist.

Analysten schätzen die Tc Energy-Aktie langfristig als neutral ein. Von 18 Analysten erhalten 4 eine gute, 3 eine neutrale und 1 eine schlechte Bewertung. Die durchschnittliche Empfehlung für das letzte Monat ist ebenfalls neutral, und das Kursziel liegt bei 57,75 CAD, was einer Erwartung von +11,06 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine positive Veränderung. Dies wird durch eine höhere Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und eine positive Stimmungsveränderung deutlich. Zusammengefasst erhält Tc Energy in dieser Analysestufe eine gute Bewertung.