TC EnergyPrefries 9 Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Tc Energy wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Aktuell liegt der 7-Tage-RSI bei 27,98 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 31,05, was darauf hindeutet, dass Tc Energy weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war größtenteils von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Tc Energy. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Bewertungen von insgesamt 7 Analysten in den letzten zwölf Monaten ergeben durchschnittlich ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel eingestuft, wobei ein Durchschnittskursziel von 57,71 CAD eine positive Entwicklung von 8,1 Prozent vom letzten Schlusskurs (53,39 CAD) erwarten lässt. Daher erhält Tc Energy insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.

