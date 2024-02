TC EnergyPrefries 9 Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "TC Energy Corp.":

Die Aktie der Tc Energy wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 5 positiven, 5 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich langfristig betrachtet eine gute Einstufung. In den letzten vier Wochen wurde die Aktie von 1 Analysten als gut und von keinem als neutral oder schlecht eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 58,2 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 9,15 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Bewertung ergibt sich insgesamt eine gute Einschätzung durch die Analysten.

In den letzten zwei Wochen haben überwiegend private Nutzer in sozialen Medien Tc Energy positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge analysiert und festgestellt, dass in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert wurden. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als gut einzustufen ist. Es wurden jedoch auch 6 negative Signale identifiziert, weshalb insgesamt eine schlechte Empfehlung ausgesprochen wird.

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Tc Energy in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb wir die Aktie als neutral bewerten. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit gut bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tc Energy aktuell bei 51,03 CAD liegt, während der Kurs selbst bei 53,32 CAD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 52,34 CAD, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von neutral.