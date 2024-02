TC EnergyPrefries 7 Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "TC Energy Corp.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Werkzeug der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Aktuell weist der RSI für Tc Energy einen Wert von 23,68 auf, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung für die RSI.

Die Anlegerstimmung bezüglich Tc Energy wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv bewertet, sowohl in sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung basierend auf der Anlegerstimmung. Allerdings wurden auch 6 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Analysten haben Tc Energy in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 positive, 5 neutrale und keine negativen Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 58,2 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 9,15 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung basierend auf den Analystenbewertungen.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke bezüglich Tc Energy in den letzten Wochen stabil geblieben sind. Dennoch wird die Aktie aufgrund einer erhöhten Aktivität in sozialen Medien mit einer "Gut"-Bewertung hinsichtlich des Interesses der Marktteilnehmer eingestuft.

Insgesamt wird die Aktie der Tc Energy daher mit einer "Gut"-Einstufung bewertet, basierend auf der RSI, der Anlegerstimmung, den Analystenbewertungen und dem Sentiment/Buzz.