TC EnergyPrefries 7 Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Tc Energy betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 27,98 Punkte, was darauf hindeutet, dass Tc Energy momentan überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 31,05, was bedeutet, dass Tc Energy neutral eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 51,36 CAD für den Schlusskurs der Tc Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 53,39 CAD, was einem Unterschied von +3,95 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt (50,13 CAD) liegt hingegen über dem letzten Schlusskurs um +6,5 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Einschätzung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie von Tc Energy.