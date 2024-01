TC EnergyPrefries 7 Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "TC Energy Corp.":

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf Tc Energy im vergangenen Monat neutral war. Die Diskussionsintensität zeigte keine signifikante Abweichung vom Durchschnitt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der Tc Energy bei 57,28 liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 44,83 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Gesamteinschätzung.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass diese in den letzten Tagen überwiegend positiv war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils positiv bewertet. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Tc Energy von der Redaktion eine positive Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tc Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von +0,82 Prozent aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) führt zu einer neutralen Bewertung.

Zusammenfassend kann die Tc Energy-Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse als neutral eingestuft werden.