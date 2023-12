TC EnergyPrefries 6 Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Einsichten in die Aktienbewertung. Bei Tc Energy zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 51,36 CAD für den Schlusskurs der Tc Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 53,39 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 50,13 CAD, und der letzte Schlusskurs übertrifft diesen um 6,5 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen ergaben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Tc Energy momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Unter dem Strich wird Tc Energy mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

