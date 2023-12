TC EnergyPrefries 6 Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Tc Energy-Aktie wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 51,34 CAD, während der Aktienkurs bei 51,76 CAD um +0,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 beträgt 50,29 CAD, was einer Abweichung von +2,92 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tc Energy-Aktie liegt bei 57,28, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 44 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird daher auch für den RSI die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Tc Energy in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen von den Anlegern angesprochen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt, dass von insgesamt 7 Analystenbewertungen 4 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Tc Energy-Aktie.

Zusammenfassend ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 57,71 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 11,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie im Rahmen der Analystenbewertungen.

Insgesamt erhält Tc Energy somit positive Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen und wird insgesamt als "Gut" eingestuft.