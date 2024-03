TC EnergyPrefries 6 Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse des Tc Energy-Aktienkurses zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 50,94 CAD liegt. Dies ist deutlich höher als der letzte Schlusskurs von 55,04 CAD, was einem Unterschied von +8,05 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher positiv bewertet.

Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen Wert von 52,94 CAD. Der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was einer Differenz von +3,97 Prozent entspricht. In diesem Fall ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Tc Energy-Aktie.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Tc Energy in den letzten zwölf Monaten ist neutral und setzt sich aus 5 positiven, 6 neutralen und 0 negativen Meinungen zusammen. Die aktuellen Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Neutral", wobei das Aufwärtspotential des Aktienkurses bei 1,74 Prozent liegt.

Die Beurteilung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tc Energy-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 10,61 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-RSI: 28,32 Punkte) Basis überverkauft ist. Aufgrund dieses Indikators erhält die Aktie eine positive Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negative Bewertungen. Dagegen wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Aspekte des Unternehmens diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung, wobei auch 7 negative Signale herausgefiltert wurden.

Zusammenfassend zeigen die verschiedenen Analysemethoden eine neutrale bis positive Bewertung der Tc Energy-Aktie.