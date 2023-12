TC EnergyPrefries 6 Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Aktie der Tc Energy wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten vergaben 4 eine positive Bewertung, 3 eine neutrale und keine eine negative Bewertung. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" geführt haben. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten bezüglich des Kursziels liegt bei 57,71 CAD, was einer Erwartung von 9,83 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Tc Energy-Aktie liegt bei 32,69 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 32,35 für 25 Tage, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Tc Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt eine Bewertung als "Neutral". Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie hingegen eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Tc Energy positiv bewertet, da die Diskussionsintensität in den vergangenen Monaten zugenommen hat. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.