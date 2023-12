TC EnergyPrefries 6 Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Tc Energy wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 39,66 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25-Wert von 33,33 bedeutet ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die technische Analyse zeigt, dass Tc Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

Der gleitende Durchschnitt, ein trendfolgender Indikator, gibt Auskunft darüber, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Tc Energy-Aktie beträgt aktuell 51,44 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt jedoch einen Wert von 49,48 CAD, was zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe wird Tc Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine positive Veränderung in Bezug auf Tc Energy. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion weisen ebenfalls auf eine positive Entwicklung hin. Insgesamt erhält Tc Energy für diese Stufe daher ein "Gut".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv gegenüber Tc Energy. Trotzdem zeigt die Häufung von Verkaufssignalen in den Optimierungsprogrammen eine "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Tc Energy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.