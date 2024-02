TC EnergyPrefries 6 Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Aktie von Tc Energy hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt verschiedene Bewertungen von Analysten erhalten. Von diesen Bewertungen waren 5 positiv, 5 neutral und keine negativ. Daraus ergibt sich eine langfristig positive Einschätzung. In den letzten Monaten wurde die Aktie ebenfalls positiv bewertet, mit 1 Analysten, die sie als gut einstuften. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 58,2 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 9,15 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tc Energy-Aktie derzeit überverkauft ist, was als positives Signal zu bewerten ist. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 23,68. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 48, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung jedoch als positiv bewertet.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Tc Energy haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gestiegenes Interesse hin, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht positiv bewertet wird.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen besonders positiv eingestellt waren. Es wurden überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Trotzdem wurden auch 6 negative Signale herausgefiltert, weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung ergibt.