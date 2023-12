TC EnergyPrefries 6 Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Tc Energy-Aktie stattgefunden. Von diesen waren 4 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Tc Energy-Aktie. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Im vergangenen Monat bewerteten 0 Analysten den Titel als Gut, 1 als Neutral und 0 als Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den von den Analysten durchgeführten Ratings ergibt, liegt bei 57,75 CAD. Somit hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 10,32 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 52,35 CAD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung und insgesamt erhält Tc Energy ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Tc Energy mit einem Kurs von 52,35 CAD nun +6,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung "Neutral" vergeben, da die Distanz zum GD200 bei +1,71 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Tc Energy in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in dieser Zeit insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was die Gesamteinschätzung auf "Gut" bringt. Darüber hinaus wurden 6 Schlecht- und 0 Gut-Signale aus den sozialen Medien gewonnen, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI liegt die Tc Energy aktuell mit dem Wert 31,47 weder überkauft noch -verkauft und erhält daher die Einstufung "Neutral". Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 32, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung für den RSI.

