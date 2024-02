TC EnergyPrefries 5 Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Aktuell zeigt der RSI von Tc Energy einen Wert von 23,68, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und als "Gut" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 6 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Tc Energy bei 51,03 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 53,32 CAD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Tc Energy in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.