TC EnergyPrefries 5 Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die technische Analyse der Tc Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 51,4 CAD liegt. Dieser Wert liegt nahe am aktuellen Schlusskurs von 52,55 CAD, was einem Unterschied von +2,24 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage beträgt der Wert 49,72 CAD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+5,69 Prozent). Demnach erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tc Energy liegt bei 32,69, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 32,35, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz der Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten zugenommen hat. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Gut" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Tc Energy daher ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der Analysten zeigt, dass die Tc Energy-Aktie langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt wird. Von 18 Analysten bewerteten 4 die Aktie als "Gut", 3 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Auch für den letzten Monat wurde eine qualifizierte Analyse durchgeführt, bei der keine "Gut"-Bewertungen, eine "Neutral"-Bewertung und keine "Schlecht"-Bewertungen vorlagen. Insgesamt ergibt sich daraus auf kurzfristiger Basis eine Gesamteinschätzung als "Neutral". Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 57,71 CAD, was einer Erwartung von +9,83 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf Basis aller Analystenschätzungen eine Bewertung von "Gut".