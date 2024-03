TC EnergyPrefries 5 Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Seek":

Tc Energy hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 11 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", bestehend aus 5 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 2 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 56 CAD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 1,74 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Tc Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage ein Wert von 50,94 CAD. Der letzte Schlusskurs von 55,04 CAD liegt somit deutlich darüber, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 52,94 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Tc Energy-Aktie bei der einfachen Charttechnik also mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung unter den Investoren und Nutzern im Internet wird ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie von Tc Energy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde Tc Energy von den privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung führt insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung.