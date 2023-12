TC EnergyPrefries 4-Anleger wird’s freuen!

In den letzten zwölf Monaten haben 7 Analystenbewertungen für die Tc Energy-Aktie stattgefunden, davon waren 4 Bewertungen positiv, 3 neutral und keine negativ. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Tc Energy-Aktie. Im letzten Monat gab es keine positiven und eine neutrale Empfehlung, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel kennzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 57,71 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 11,5 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 51,76 CAD. Diese Zahlen führen zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was als positiv bewertet wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war höher als üblich, was auf zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung für die Tc Energy-Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tc Energy derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da der Aktienkurs über dem GD200 von 51,34 CAD liegt. Die Analyse der vergangenen 50 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Tc Energy besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. In letzter Zeit standen jedoch vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.