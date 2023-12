TC EnergyPrefries 4 Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Bewertung von Aktien. Für Tc Energy ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund einer durchschnittlichen Diskussionsintensität und einer kaum veränderten Rate der Stimmungsänderung.

Die technische Analyse der Tc Energy-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 53,39 CAD lag, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 50,13 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für diesen Punkt unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung.

Die Mehrheit der Analystenbewertungen für die Tc Energy-Aktie ist positiv, mit einem Durchschnittskursziel von 57,71 CAD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 8,1 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhalten Tc Energy von den Analysten ein "Gut"-Rating.