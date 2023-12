TC EnergyPrefries 4 Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum zu betrachten. Aktuell weist der RSI für Tc Energy einen Wert von 31,47 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Betrachtet man die relative Bewegung über 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 32, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tc Energy ist insgesamt positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Auch die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab mehr positive als negative Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf dieser Basis führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Tc Energy-Aktie abgegeben. Das Rating setzt sich aus 4 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertung zusammen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 57,75 CAD und einem Aufwärtspotenzial von 10,32 Prozent.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Diskussionsintensität war jedoch rückläufig, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich für Tc Energy daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des RSI, der Anleger-Stimmung und der Analysteneinschätzung, während das Sentiment und Buzz-Rating auf "Schlecht" steht.