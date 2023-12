TC EnergyPrefries 4 Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Tc Energy-Aktie wird von Analysten langfristig als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten haben 4 die Aktie positiv bewertet, 3 neutral und 1 negativ. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 57,75 CAD, was einem erwarteten Anstieg von 11,06 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Schätzungen erhält die Aktie die Bewertung "Neutral".

In den sozialen Medien zeigt sich eine überwiegend positive Stimmung unter den Marktteilnehmern in Bezug auf Tc Energy. In den letzten 12 Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während es keine negativen Diskussionen gab. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls positiv aufgenommen. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse wird Tc Energy daher positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der langfristige Durchschnittskurs der Tc Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 51,44 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 52 CAD liegt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 49,48 CAD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt. Dadurch ergibt sich eine positive Bewertung auf der Grundlage trendfolgender Indikatoren.

In den letzten Wochen wurde bei Tc Energy eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Anzahl der Beiträge und die allgemeine Aufmerksamkeit über das Unternehmen haben zugenommen. Insgesamt wird Tc Energy daher positiv bewertet.

Insgesamt ergibt sich eine neutrale Analysteneinschätzung, eine positive Anlegerstimmung und positive trendfolgende Indikatoren sowie eine gestiegene positive Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für die Tc Energy-Aktie.