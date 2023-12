TC EnergyPrefries 3 Aktie: Das war abzusehen!

Die Tc Energy-Aktie wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 7 Analysten bewertet, wobei 4 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie als "Neutral" bewertet. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 57,71 CAD, was einem möglichen Anstieg um 8,1 Prozent vom letzten Schlusskurs (53,39 CAD) entspricht. Basierend darauf ergibt sich die Empfehlung "Gut" für die Aktie.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Tc Energy-Aktie bei 51,36 CAD. Der letzte Schlusskurs betrug 53,39 CAD, was einem Unterschied von +3,95 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 50,13 CAD, wobei der letzte Schlusskurs um +6,5 Prozent darüber liegt. Somit erhält die Tc Energy-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 27,98 Punkten, was darauf hinweist, dass die Tc Energy-Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird und daher als "Gut" bewertet wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 31,05, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Daher wird sie abweichend als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Kommunikation im Internet ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.