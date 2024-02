TC EnergyPrefries 3 Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der gleitende Durchschnittskurs der Tc Energy beträgt derzeit 51,03 CAD, während der Aktienkurs bei 53,32 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 +4,49 Prozent beträgt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 52,34 CAD, was einem Abstand von +1,87 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Dadurch ergibt sich eine Gesamtnote von "Neutral".

Analysten haben der Tc Energy Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 positive, 5 neutrale und 0 negative Bewertungen gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Bezogen auf die letzten Studien des vergangenen Monats wird die Aktie auch kurzfristig als "Gut" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 58,2 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von +9,15 Prozent darstellt und somit zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Tc Energy in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den letzten zwei Wochen wurde Tc Energy von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine Gesamteinstufung von "Gut". Jedoch wurden auch 6 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, weshalb insgesamt eine "Gut"-Einstufung erfolgt.