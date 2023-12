TC EnergyPrefries 3 Aktie: Keine Panik!

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Tc Energy hat aktuell einen Wert von 57,28, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat weist darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tc Energy-Aktie also ein "Gut"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Tc Energy wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 12 Tagen dominierten die positiven Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tc Energy derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der GD200 des Wertes (51,34 CAD) als auch der GD50 (50,29 CAD) zeigen Abweichungen von +0,82 Prozent bzw. +2,92 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.