TC EnergyPrefries 3 Aktie: Gut oder schlecht?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Tc Energy ist insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führte. Eine Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 6 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer negativen Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von 31,47 deutet darauf hin, dass die Tc Energy weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einstufung.

Die Analysteneinschätzung basiert auf 8 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, von denen 4 positiv, 3 neutral und 1 negativ waren. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung der Tc Energy-Aktie. Kurzfristig betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft, basierend auf den Studien der letzten 30 Tage. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 57,75 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 10,32 Prozent bedeutet.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Tc Energy mit 52,35 CAD 6,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Auf Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch nur +1,71 Prozent, was zu einer neutralen Gesamteinstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als positiv eingestuft.